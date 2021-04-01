НАПК возобновило государственное винансирование "Слуги народа"
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование правящей партии "Слуга народа".
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.
По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за I и II кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в марте передали в Национальную полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения в отчете "Слуги народа".
Аналогичное сообщение передали относительно партий "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Конгресс украинских националистов" и "Блок Кернеса - Успешный Харьков".
Напомним, 1 марта НАПК оставило без государственного финансирования партию "Слуга народа".
Впоследствии в "Слуге народа” отреагировали на лишение бюджетного финансирования. В правящей партии считают, что НАПК восстановит государственное финансирование политсилы.