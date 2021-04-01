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01 апреля 2021, 15:50 182

НАПК возобновило государственное винансирование "Слуги народа"

01 апреля 2021, 15:50 182
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Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование правящей партии "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

По результатам проверки уточняющих отчетов партии "Слуга народа" за I и II кварталы 2020 года НАПК возобновило государственное финансирование уставной деятельности политической партии", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в марте передали в Национальную полицию сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения в отчете "Слуги народа".

Аналогичное сообщение передали относительно партий "Блок Вилкула "Украинская перспектива", "Конгресс украинских националистов" и "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Напомним, 1 марта НАПК оставило без государственного финансирования партию "Слуга народа".

Впоследствии в "Слуге народа” отреагировали на лишение бюджетного финансирования. В правящей партии считают, что НАПК восстановит государственное финансирование политсилы.

финансирование партии Слуга народа НАПК бюджет нарушение

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