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12 апреля 2021, 15:52 4438

Погибшие в результате опрокидывания лодки в Полтаве оказались работниками ОГА

12 апреля 2021, 15:52 4438
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Фото: ГСЧС
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В результате опрокидывания лодки вечером 11 апреля в Полтаве на реке Ворскла погибли трое человек, которые оказались работниками областной государственной администрации.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Как рассказал журналистам представитель полиции Полтавской области Роман Гришин, следователи установили, что погибшим было 32, 35 и 37 лет.

Также известно, что погибшими оказались работники Полтавской облгосадминистрации. Об этом сообщил первый заместитель председателя ОГА Дмитрий Лунин.

Печальная весть нас постигла вчера. На реке Ворскла погибли три человека. К сожалению, среди них были двое действующих работников ОГА, один бывший. Выражаем соболезнования родным и близким", - рассказал он.

Согласно сообщению Полтавской ОГА, двое из погибших работали в управлении инфраструктуры и цифровой трансформации. Третий был сотрудником Департамента инфраструктуры и туризма ОГА.

Правоохранители уже открыли уголовное дело по статье "Нарушение действующих на транспорте правил, которые обеспечивают движение, если это повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия".

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине перевернулась лодка, двое погибших, и еще одного человека ищут спасатели.

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