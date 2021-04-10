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10 апреля 2021, 11:13 676

Зеленский передал армии вертолет и самолет Госуправления делами

10 апреля 2021, 11:13 676
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым передал самолет и вертолет Государственного управления делами в распоряжение Министерства обороны Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ОП.

Кабинет Министров Украины и Государственному управлению делами обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности, указанных в статье 1 этого Указа, по управлению Государственного управления делами в сферу управления Министерства обороны Украины", - говорится в указе президента.

Так, благодаря этому документу, Минобороны получит самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1, находящихся в управлении ГУД.

Напомним, ранее сообщалось, что заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое должно состояться 9 апреля, отменят из-за обострения ситуации на востоке Украины.

ООС война Офис президента Минобороны самолет

 
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