Зеленский передал армии вертолет и самолет Госуправления делами
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым передал самолет и вертолет Государственного управления делами в распоряжение Министерства обороны Украины.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ОП.
Кабинет Министров Украины и Государственному управлению делами обеспечить передачу в установленном порядке объектов государственной собственности, указанных в статье 1 этого Указа, по управлению Государственного управления делами в сферу управления Министерства обороны Украины", - говорится в указе президента.
Так, благодаря этому документу, Минобороны получит самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1, находящихся в управлении ГУД.
Напомним, ранее сообщалось, что заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое должно состояться 9 апреля, отменят из-за обострения ситуации на востоке Украины.