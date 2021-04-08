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08 апреля 2021, 08:11 142

Результаты заседания ТКГ: из-за РФ и ОРДЛО не договорились о соблюдении "тишины"

08 апреля 2021, 08:11 142
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Следующее заседание запланировано на 14 апреля
Следующее заседание запланировано на 14 апреля
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українською мовою

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что во время заседания ТКГ стороны подтвердили приверженность к соблюдению режима "тишины", однако документально так и не зафиксировали эту позицию из-за России и представителей ОРДЛО.

Как передает RegioNews, об этом Арестович рассказал в комментарии для "Интерфакс-Украина".

Говорили 6 часов. Все стороны согласились, что не существует никаких препятствий для возвращения к соблюдению режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Прения начались вокруг текста совместного заявления. Россия и ОРДЛО придирались к отдельным словам текста", - отметил он.

По его словам, документально совместного заявления подписать не удалось, не смотря даже на готовность к компромиссам относительно текстового проекта заявления, который бы удовлетворил всех. В свою очередь, российская сторона требовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления в выгодном для нее свете.

На следующем заседании, которое состоится 14 апреля, будут обсуждать дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что переговоры ТГК могут перенести в Польшу.

ТКГ Донбасс политика переговоры война заседание

 
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