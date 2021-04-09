Против Тупицкого могут применить принудительный привод, - нардеп
Это может произойти потому, что у него сейчас нет судейских гарантий
Это может произойти потому, что у него сейчас нет судейских гарантий
К уволенному главе Конституционного суда Александру Тупицкому могут применить принудительный привод.
Об этом заявила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в интервью изданию "Цензор", пишет RegioNews.
"Сейчас могут (применить принудительный привод, - ред.), если так решит суд. Он же уволен указом президента. У него нет судейских гарантий. Его лишили государственной охраны. Ходит со своей", - рассказала нардеп.
Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.
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