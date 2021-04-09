Против Тупицкого могут применить принудительный привод, - нардеп

Это может произойти потому, что у него сейчас нет судейских гарантий

Это может произойти потому, что у него сейчас нет судейских гарантий

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К уволенному главе Конституционного суда Александру Тупицкому могут применить принудительный привод.

Об этом заявила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в интервью изданию "Цензор", пишет RegioNews. "Сейчас могут (применить принудительный привод, - ред.), если так решит суд. Он же уволен указом президента. У него нет судейских гарантий. Его лишили государственной охраны. Ходит со своей", - рассказала нардеп. Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

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