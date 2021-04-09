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09 апреля 2021, 11:59 22

Против Тупицкого могут применить принудительный привод, - нардеп

09 апреля 2021, 11:59 22
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Это может произойти потому, что у него сейчас нет судейских гарантий
Это может произойти потому, что у него сейчас нет судейских гарантий
Фото из открытых источников
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К уволенному главе Конституционного суда Александру Тупицкому могут применить принудительный привод.

Об этом заявила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в интервью изданию "Цензор", пишет RegioNews.

"Сейчас могут (применить принудительный привод, - ред.), если так решит суд. Он же уволен указом президента. У него нет судейских гарантий. Его лишили государственной охраны. Ходит со своей", - рассказала нардеп.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Тупицкий был назначен судьей КСУ указом Януковича.

суд Украина Конституционный суд КСУ Александр Тупицкий

 
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