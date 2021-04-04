На Донбассе противник десять раз обстрелял украинские позиции

Возле Шумов подорвался украинский военный

Возле Шумов подорвался украинский военный

Фото из открытых источников

В течение прошлых суток, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко Песок, оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Гнутового - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Авдеевки, Широкиного и Водяного стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Недалеко от населенного пункта Шумы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался военнослужащий Объединенных сил.

Все факты нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра, 4 апреля, обстановка в районе ООС остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Утреннюю сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 4 апреля 2021 года Слава... Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 3, 2021

Напомним, накануне боевики на Донбассе боевики ранили трое человек.