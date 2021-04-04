10:38  03 апреля
В Украине за сутки коронавирусом заболело рекордное количество человек
12:43  03 апреля
В Николаеве и Запорожье с 3 апреля ужесточили карантин: что запрещено
10:00  04 апреля
На Донбассе противник десять раз обстрелял украинские позиции
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2021, 10:00 1

На Донбассе противник десять раз обстрелял украинские позиции

04 апреля 2021, 10:00 1
Читайте також українською мовою
Возле Шумов подорвался украинский военный
Возле Шумов подорвался украинский военный
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течение прошлых суток, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко Песок, оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Гнутового - из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Авдеевки, Широкиного и Водяного стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Недалеко от населенного пункта Шумы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" на неизвестном минно-взрывном устройстве подорвался военнослужащий Объединенных сил.

Все факты нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ.

По состоянию на 7 часов утра, 4 апреля, обстановка в районе ООС остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Утреннюю сводку о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 4 апреля 2021 года Слава...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, April 3, 2021

Напомним, накануне боевики на Донбассе боевики ранили трое человек.

Донбасс ООС обстрелы военные война

Ситуация на Донбассе: на мине подорвался украинский военный
03 апреля 2021, 18:50
В Черниговской области застрелился молодой военный
03 апреля 2021, 16:08
На Донбассе за сутки 21 вражеский обстрел и трое раненых
03 апреля 2021, 10:05
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Грязный Харьков: Терехов откроет под выборы новую свалку мусора за 1,2 млрд
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram