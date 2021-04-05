За сутки только один обстрел: на Донбассе стреляли из гранатометов и стрелкового оружия

Никто из украинских военных не пострадал

Никто из украинских военных не пострадал

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 4 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 10 нарушений режима прекращение огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.