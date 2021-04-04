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04 апреля 2021, 16:54 654

На Львовщине мужчина подорвался на снаряде времен ІІ Мировой войны

04 апреля 2021, 16:54 654
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Мужчине оторвало кисть левой руки
Мужчине оторвало кисть левой руки
Фото из открытых источников
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Во Львовской области мужчина разбирал боеприпас времен Второй мировой войны, который взорвался у него в руках.

Об этом сообщает "Львовский портал".

В селе Конотопы Червоноградского района Львовской области местный 33-летний житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен Второй мировой войны. Снаряд взорвался прямо в руках потерпевшего.

Мужчину госпитализировали в местную больницу. Он имеет ранения нижней челюсти, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра, ему почти оторвало кисть левой руки.

С места происшествия изъяли 92 пустые гильзы, 42 предметы, похожие на боеприпасы и 21 предмет, похожий на снаряды боеприпасов времен Второй мировой войны.

Полиция проводит следствие по факту взрыва.

Напомним, Житомире полицейские задержали неадекватного водителя, который погрожував правоохранителям гранатой и сам подорвался на взрывном устройстве.

Львовская область взрыв снаряды больница война

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