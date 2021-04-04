На Львовщине мужчина подорвался на снаряде времен ІІ Мировой войны

Мужчине оторвало кисть левой руки

Мужчине оторвало кисть левой руки

Фото из открытых источников

Во Львовской области мужчина разбирал боеприпас времен Второй мировой войны, который взорвался у него в руках.

Об этом сообщает "Львовский портал".

В селе Конотопы Червоноградского района Львовской области местный 33-летний житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен Второй мировой войны. Снаряд взорвался прямо в руках потерпевшего.

Мужчину госпитализировали в местную больницу. Он имеет ранения нижней челюсти, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра, ему почти оторвало кисть левой руки.

С места происшествия изъяли 92 пустые гильзы, 42 предметы, похожие на боеприпасы и 21 предмет, похожий на снаряды боеприпасов времен Второй мировой войны.

Полиция проводит следствие по факту взрыва.

Напомним, Житомире полицейские задержали неадекватного водителя, который погрожував правоохранителям гранатой и сам подорвался на взрывном устройстве.