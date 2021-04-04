На Львовщине мужчина подорвался на снаряде времен ІІ Мировой войны
Во Львовской области мужчина разбирал боеприпас времен Второй мировой войны, который взорвался у него в руках.
Об этом сообщает "Львовский портал".
В селе Конотопы Червоноградского района Львовской области местный 33-летний житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен Второй мировой войны. Снаряд взорвался прямо в руках потерпевшего.
Мужчину госпитализировали в местную больницу. Он имеет ранения нижней челюсти, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра, ему почти оторвало кисть левой руки.
С места происшествия изъяли 92 пустые гильзы, 42 предметы, похожие на боеприпасы и 21 предмет, похожий на снаряды боеприпасов времен Второй мировой войны.
Полиция проводит следствие по факту взрыва.
Напомним, Житомире полицейские задержали неадекватного водителя, который погрожував правоохранителям гранатой и сам подорвался на взрывном устройстве.