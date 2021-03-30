Жесткий карантин во Львове продлили до 12 апреля
Транспорт переходит в режим спецперевозок
Транспорт переходит в режим спецперевозок
Во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усиленные карантинные ограничения продлить до 12 апреля из-за резкого увеличения COVID-больных и госпитализаций.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook, передает RegioNews.
Так, среди карантинных ограничений:
- транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлено;
- магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
- непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
- открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
- запрещено проведение всех массовых мероприятий;
- все заведения общепита работают только на вынос и адресную доставку.
Кроме того, школы остаются на дистанционном обучении, а все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают.
Напомним, на территории Львовской области с 25 марта установлен "красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
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