Боевики на Донбассе ранили двух наших военных и одного мирного жителя

Всех раненых доставили в больницы

Всех раненых доставили в больницы

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В зоне ООС боевики 14 раз нарушили режим тишины, из которых 13 обстрелов было осуществлено по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Оккупанты стреляли неподалеку от населенного пункта Золотое-4, возле Светлодарска и Новотошкивского.

Также было осуществлено обстрелы неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутове. Возле поселка Опытное оккупанты били из противотанкового ракетного комплекса.

В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения.

"Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командования воинской части и представители ВСП", - сообщили в ООС.

Отмечается, что в районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Все факты нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителей ОБСЕ.

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Напомним, за прошедшие сутки боевики совершили 13 провокаций на Донбассе, двое военных получили ранения.