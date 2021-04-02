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02 апреля 2021, 11:57 2

Нардепам рекомендуют позволить продавать арестованное имущество на онлайн-аукционах

02 апреля 2021, 11:57 2
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Фото из открытых источников
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В Украине могут появиться электронные аукционы по продаже арестованного имущества.

Как пишет RegioNews со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР, Верховной Раде рекомендуют окончательно определить порядок их проведения.

Указано, что комитет по вопросам правовой политики рекомендует ВР принять во втором чтении и в целом соответствующий законопроект №3360-1.

Отмечается, что ко второму чтению документа поступили правки по детализации названия законопроекта и процедуры электронных аукционов.

Этот закон исключает процедуру реализации по фиксированной цене.

Е-аукционы будет проводить Кабинет министров по представлению Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

В документе прописано проведение е-аукционов с возможностью снижения начальной цены; усовершенствованная реализация предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального засвидетельствования фактов.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом с учетом предложений комитета и технико-юридической доработкой", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 апреля правоохранители наведались к руководству АРМА с обысками.

Украина имущество Верховная Рада законопроект парламент

 
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