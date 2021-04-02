08:41  02 квітня
В Україні за добу майже 20 тисяч нових хворих COVID-19
11:26  02 квітня
У КВУ розповіли, хто з народних депутатів пропустив всі голосування Ради у березні
08:11  02 квітня
Загострення на Донбасі: бойовики здійснили 13 провокацій, двоє військових отримали поранення
UA | RU
UA | RU
02 квітня 2021, 11:57 2

Нардепам рекомендують дозволити продавати арештоване майно на онлайн-аукціонах

02 квітня 2021, 11:57 2
Читайте также на русском языке
Е-аукціони пропонують доручити проводити Кабінету міністрів за поданням АРМА
Е-аукціони пропонують доручити проводити Кабінету міністрів за поданням АРМА
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні можуть з'явитися електронні аукціони з продажу арештованого майна. 

Як пише RegioNews з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР, Верховній Раді рекомендують остаточно визначити порядок їх проведення.

Вказано, що комітет з питань правової політики рекомендує ВР ухвалити в другому читанні та в цілому відповідний законопроект №3360-1.

Зазначається, що до другого читання документу надійшли правки щодо деталізації назви законопроекту та процедури електронних аукціонів.

Цей закон виключає процедуру реалізації за фіксованою ціною.

Е-аукціони буде проводити Кабінет міністрів за поданням Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У документі прописане проведення е-аукціонів з можливістю зниження початкової ціни; вдосконалена реалізація предмета іпотеки з дотриманням принципу нотаріального засвідчення фактів.

"За результатом обговорення комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій комітету та техніко-юридичним доопрацюванням", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 1 квітня правоохоронці навідалися до керівництва АРМА з обшуками.

Україна майно Верховна Рада законопроєкт парламент

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Кому живеться найкраще? ТОП-3 найбагатших українських мерів
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram