11:50  30 марта
На Франковщине начали сворачивать мобильный COVID-госпиталь
12:30  30 марта
Полиция открыла дело из-за аварии поезда "Интерсити" под Запорожьем
08:11  31 марта
Боевики игнорируют режим "тишины" на Донбассе: зафиксировано 8 нарушений за сутки
UA | RU
UA | RU
31 марта 2021, 08:11 29

Боевики игнорируют режим "тишины" на Донбассе: зафиксировано 8 нарушений за сутки

31 марта 2021, 08:11 29
Читайте також українською мовою
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, вблизи Авдеевки и Песков, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

ООС боевики военная техника война обстрелы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
"Транзитный губернатор": почему Айну Тимчук считают временным эпизодом на Харьковщине
Испытания Баранова: как мэр Бердянска попал в политический ад
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram