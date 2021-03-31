Боевики игнорируют режим "тишины" на Донбассе: зафиксировано 8 нарушений за сутки

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 30 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 7 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, вблизи Авдеевки и Песков, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы позиций украинских защитников, используя противотанковые гранатометы, а в пригороде Широкино - крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку населенных пунктов Причепиловка и Троицкое, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска проводили инженерное оборудование своих позиций.

Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 31 марта, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, из которых 6 обстрелов и 1 факт инженерного оборудования позиций.