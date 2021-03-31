Стефанчук надеется, что Зеленский подпишет закон о всеукраинском референдуме

Об этом Стефанчук рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

По мнению первого вице-спикера, в Офисе президента продолжаются внутренние процедуры согласования, потому что документ очень сложный.

"Я бы не сводил это к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант - этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован", - отметил парламентарий.