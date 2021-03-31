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31 марта 2021, 11:48 7

Стефанчук надеется, что Зеленский подпишет закон о всеукраинском референдуме

31 марта 2021, 11:48 7
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По мнению первого вице-спикера, в Офисе президента продолжаются внутренние процедуры согласования, потому что документ очень сложный
По мнению первого вице-спикера, в Офисе президента продолжаются внутренние процедуры согласования, потому что документ очень сложный
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет закон о всеукраинском референдуме. Зеленский уже не может его ветировать.

Об этом Стефанчук рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", пишет RegioNews.

По мнению первого вице-спикера, в Офисе президента продолжаются внутренние процедуры согласования, потому что документ очень сложный.

"Я бы не сводил это к какой-то конспирологии. Права ветировать уже нет (завершилось на 15-й день), а потому есть только один вариант - этот законопроект будет подписан. Надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и он будет опубликован", - отметил парламентарий.

Напомним, Рада выставит на всеобщее обсуждение закон о местном референдуме.

Украина нардепы президент нардеп Руслан Стефанчук

 
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