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31 березня 2021, 11:48 7

Стефанчук сподівається, що Зеленський підпише закон про всеукраїнський референдум

31 березня 2021, 11:48 7
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На думку першого віце-спікера, в Офісі президента тривають внутрішні процедури узгодження, тому що документ дуже складний
На думку першого віце-спікера, в Офісі президента тривають внутрішні процедури узгодження, тому що документ дуже складний
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Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише закон про всеукраїнський референдум. Зеленський уже не може його ветувати.

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

На думку першого віце-спікера, в Офісі президента тривають внутрішні процедури узгодження, тому що документ дуже складний.

"Я б не зводив це питання до якоїсь конспірології. Права ветувати вже немає (завершилося на 15-й день), а тому є тільки один варіант - цей законопроект буде підписаний. Сподіваюся, що це станеться найближчим часом, і він буде опублікований", - зазначив парламентарій.

Нагадаємо, Рада виставить на загальне обговорення закон про місцевий референдум.

Україна нардепи президент нардеп Руслан Стефанчук

 
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