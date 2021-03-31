Стефанчук сподівається, що Зеленський підпише закон про всеукраїнський референдум

Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

На думку першого віце-спікера, в Офісі президента тривають внутрішні процедури узгодження, тому що документ дуже складний.

"Я б не зводив це питання до якоїсь конспірології. Права ветувати вже немає (завершилося на 15-й день), а тому є тільки один варіант - цей законопроект буде підписаний. Сподіваюся, що це станеться найближчим часом, і він буде опублікований", - зазначив парламентарій.