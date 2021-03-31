Стефанчук сподівається, що Зеленський підпише закон про всеукраїнський референдум
На думку першого віце-спікера, в Офісі президента тривають внутрішні процедури узгодження, тому що документ дуже складний
На думку першого віце-спікера, в Офісі президента тривають внутрішні процедури узгодження, тому що документ дуже складний
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що президент Володимир Зеленський найближчим часом підпише закон про всеукраїнський референдум. Зеленський уже не може його ветувати.
Про це Стефанчук розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.
На думку першого віце-спікера, в Офісі президента тривають внутрішні процедури узгодження, тому що документ дуже складний.
"Я б не зводив це питання до якоїсь конспірології. Права ветувати вже немає (завершилося на 15-й день), а тому є тільки один варіант - цей законопроект буде підписаний. Сподіваюся, що це станеться найближчим часом, і він буде опублікований", - зазначив парламентарій.
Нагадаємо, Рада виставить на загальне обговорення закон про місцевий референдум.
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