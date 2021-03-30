Коллапса системы не будет при 24 тысяч COVID-больных ежедневно - Ляшко

На западе страны ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась

На западе страны ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась

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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заверил, что система здравоохранения не приблизится к коллапсу при ежедневном количестве более 24 тысячи новых зараженных коронавирусом на сутки.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на выступление Ляшко в эфире "Свободы слова".

С цифрами 24 тысячи (заражений в сутки - ред.) и немного больше мы проходим без общегосударственного карантина. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что мы не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу", - отметил он.

По его словам, сейчас ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской области стабилизировалась и считается, что COVID-волну эти области прошли. В то же время в Житомирской и Черновицкой областях есть проблемы, поэтому власть решила создать комиссию, которая проверит соблюдение карантинных ограничений в этих областях.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области снимают блокпосты и ослабляют карантин.

Также стало известно, что мобильный COVID-госпиталь могут перевезти из Ивано-Франковской области в Киев.