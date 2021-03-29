Обострение на Донбассе: В ТКГ рассказали, что обсудят на этой неделе
На этой неделе пройдут очередные заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу. На видеоконференции планируют обсудить мирный план совместных шагов и открытие пунктов пропуска.
Об этом Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации, пишет RegioNews.
Сообщается, что 30 марта пройдут видеоконференции рабочих подгрупп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам. А на среду запланирована видеоконференция общего заседания ТКГ.
Повестка дня на эту неделю:
- нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Также сообщается, что на сегодня продолжаются консультации политических советников "нормандской четверки", чтобы вернуться к полному режиму прекращения огня. Кроме того, по поручению президента Владимира Зеленского главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак проводит расследование по факту гибели 26 марта украинских военнослужащих в районе Шумов.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский проводит консультации с руководством "нормандской четверки" из-за обстрелов на Донбассе.