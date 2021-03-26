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В Украине продолжает рости количество новых случаев заражения COVID-19
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26 марта 2021, 08:56 16

В Украине продолжает рости количество новых случаев заражения COVID-19

26 марта 2021, 08:56 16
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Больше всего новых заражений выявили в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях
Больше всего новых заражений выявили в Одесской, Днепропетровской и Львовской областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 25 марта COVID-19 диагностировали у 18 132 человек, зафиксировано 326 летальных случаев, госпитализировали 4 826 больных, 7138 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

18 132 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине. Среди заболевших - 923 ребенка и 435 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 119 087 (в том числе методом ПЦР - 53 495, методом ИФА - 22 760, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 42 832).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и городе Киев (1164).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 614 707 человек;
  • выздоровели - 1 290 158 человек;
  • летальных исходов - 31 461;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 889 544.

Как сообщалось, 24 марта был новый антирекорд: в Украине за сутки впервые выявили почти 17 тысяч COVID-больных. Больше всего новых случаев в Киеве, Одесской и Житомирской областях.

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