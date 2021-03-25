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25 марта 2021, 17:11 313

Транспорт в Киеве остановят, если в больницах будут заполнены все места - Рубан

25 марта 2021, 17:11 313
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Фото: из открытых источников
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Общественный транспорт Киева полностью остановит свою работу, если в лечебных учреждениях столицы загруженность больниц COVID-больными достигнет отметки в 100%.

Об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил председатель Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан, передает RegioNews.

На сегодняшний день больницы столицы наполнены на 80%, койки с больными начали вывозить в коридоры. На данный момент делается все возможное для увеличения коек в больницах", - сказал Рубан.

Он отметил, что общественный транспорт не является главным местом распространения вируса, но его закрытие будет одним из способов противодействия распространению COVID-19.

Напомним, в Киеве уже вакцинируют от коронавируса людей в возрасте 80+, за первый день привили около пол сотни человек.

Киев транспорт карантин Госпродпотребслужба больницы

 
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