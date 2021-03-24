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Сутки в ООС: боевики снова применяли запрещенное вооружение
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24 марта 2021, 18:44 104

Сутки в ООС: боевики снова применяли запрещенное вооружение

24 марта 2021, 18:44 104
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Враг трижды обстреливал позиции украинских военных
Враг трижды обстреливал позиции украинских военных
Фото: из открытых источников
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В течение суток в зоне проведения ООС было зафиксировано три вражеских обстрела позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи Авдеевки оккупационные войска вели огонь в сторону позиций Вооруженных Сил из гранатометов различных типов, а в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - добавили в штабе.

Также за сутки саперы разминировали почти 3 гектара территории и передали на уничтожение 112 взрывоопасных предмета.

Напомним, ранее было зафиксировано три вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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