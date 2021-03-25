ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений режима "тишины" на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала значительное снижение количества нарушений перемирия за сутки. Всего 23 марта было семь нарушений.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, пишет RegioNews.
Так, в Донецкой области Миссия зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня, включая 1 взрыв неопределенного происхождения. Оба нарушения произошли в районах к северу от Широкино.
За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области СММ зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня (очереди и выстрелы из вооружения неустановленного типа) в районах к северо-востоку и востоку от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не зафиксировано.
Напомним, 18 марта на Донбассе погиб украинский военный.