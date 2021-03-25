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25 марта 2021, 10:50 4

ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений режима "тишины" на Донбассе

25 марта 2021, 10:50 4
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала значительное снижение количества нарушений перемирия за сутки. Всего 23 марта было семь нарушений.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, пишет RegioNews.

Так, в Донецкой области Миссия зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня, включая 1 взрыв неопределенного происхождения. Оба нарушения произошли в районах к северу от Широкино.

За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 65 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области СММ зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня (очереди и выстрелы из вооружения неустановленного типа) в районах к северо-востоку и востоку от участка разведения в районе Золотого. За предыдущий отчетный период в этой области таких нарушений не зафиксировано.

Напомним, 18 марта на Донбассе погиб украинский военный.

Донбасс Украина обстрел боевики Донецк

 
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