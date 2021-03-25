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На Донбассе зафиксировали семь нарушений режима "тишины": били из гранатометов и пулеметов
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25 марта 2021, 08:11 4

На Донбассе зафиксировали семь нарушений режима "тишины": били из гранатометов и пулеметов

25 марта 2021, 08:11 4
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За прошедшие сутки, 24 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, неподалеку от населенного пункта Водяное, что на Приазовье противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Вблизи Авдеевки – российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского – враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции украинских защитников рядом населенного пункта Шумы оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Богдановка, оккупанты вели огонь по позициям наших защитников из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российские наемники осуществили ряд огневых провокаций, целью которых было контролируемое обострение обстановки на Мариупольском и Авдеевском направлениях", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 25 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, вблизи населенного пункта Светлодарск, где боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано три вражеских обстрелов позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток”.

Донбасс ООС война стрельба военная техника

 
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