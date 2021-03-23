Раскол в "Голосе": из партии могут исключить 6 нардепов

Причиной называют недавнее голосование этих депутатов

Причиной называют недавнее голосование этих депутатов

Фото: из открытых источников

В политическом совете партии "Голос" предупредили некоторых народных депутатов, относительно их вероятного исключения после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Как передает RegioNews, об этом заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в комментарии "Украинской правде".

По данным нардепа, некоторые депутаты "Голоса" проголосовали за направление в КСУ законопроекта о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР. Нардеп подчеркнул, что он не поддерживает законопроект, но хочет, чтобы его рассмотрел Конституционный суд на предмет неконституционности, чтобы получить "заключение единого органа, который может дать оценку конституционности".

В настоящее время этот законопроект имеет статус "направлен на заключение Конституционного суда".

После этого политсовет на своем заседании обсуждал это голосование и решил провести проверку причин этого голосования, а также предупредил ряд нардепов об изгнании, если они еще раз "нанесут вред партии".

В протоколе политсовета указывается, что инициировано обращение в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" чтобы "осуществить проверку всех обстоятельств на предмет выявления фактов... которые могут иметь признаки или содержать факты политической коррупции".

Напомним, Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики принял решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Комитет рекомендует направить закон в Конституционный суд.