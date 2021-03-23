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23 марта 2021, 12:34 13

Главный по Закарпатью: Тищенко возглавит местную ячейку "слуг"

23 марта 2021, 12:34 13
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Документы уже переданы в Министерство юстиции
Документы уже переданы в Министерство юстиции
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко возглавит областное отделение партии в Закарпатской области.

Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time, в распоряжении которого есть соответствующий документ, передает RegioNews.

Нардеп Николай Тищенко официально стал главой Закарпатской областной ячейки "Слуги народа". Документы уже переданы в Минюст", - сообщает канал.

Соответствующее распоряжение №18/03-21 подписал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также глава Черкасской областной организации партии "слуг" Александр Завитневич.

Напомним, на съезде партии "Слуга народа" в субботу, 13 марта, было принято решение изменить устав политической силы и создать два большие руководящие органы.

Слуга народа партия Закарпатье Николай Тищенко документ

 
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