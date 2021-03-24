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24 марта 2021, 17:22 44

В Киеве наведут порядок со стихийной торговлей возле станции метро "Героев Днепра"

24 марта 2021, 17:22 44
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Власти планируют создать льготные рабочие места для торговли и обеспечить соответствующие санитарные условия
Власти планируют создать льготные рабочие места для торговли и обеспечить соответствующие санитарные условия
Фото из открытых источников
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Полиция и департамент городского благоустройства Киевской городской государственной администрации будут заниматься ликвидацией нелегальной торговли возле станции метро «Героев Днепра», а департамент промышленности и предпринимательства КМДА планирует создать легальную ярмарку со льготными торговыми местами.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, главы межфракционного объединения "Успешный Киев" Владислава Трубицына.

Решение о ликвидации противоправной торговли, восстановлении благоустройства и создании легальных ярмарков были приняты по результатам выездного совещания, в котором приняли участие депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын, начальник отдела контроля по благоустройству Оболонской РГА Антон Замараев, руководитель коммунального предприятия "Городской магазин" Аман Моламов, и. о. руководителя КП "Подол-Недвижимость" Игорь Шевченко, представители Госпродпотребслужбы и Национальной полиции Украины.

По словам Владислава Трубицына, стихийная торговля у станции метро "Героев Днепра" превратилась в ежедневное испытание для местных жителей.

"С тех пор, как я стал депутатом Киевсовета, меня едва ли не каждый день спрашивают, что делать с нелегальной торговлей на Героев Днепра. Нелегальные торговцы захватили огромную территорию на пути от метро к жилым домам, и фактически лишили жителей права на безопасную и комфортную среду. Каждый раз, как люди идут к метро, они преодолевают антисанитарию и горы мусора. Им хочется забыть это как страшный сон", – заявил депутат.

Он также добавил, что нелегальную торговлю не стоит отождествлять с бабушками, которые продают овощи со своей грядки.

"Человек не может просто так стать где-либо и продавать то, что он хочет. Те, кто здесь нелегально торгует, платят определённую сумму за то, чтобы их не трогали. Мы победим незаконную торговлю, и здесь будет создана ярмарка, на которой будет возможность продавать продукты легально. Также на ярмарке будут льготные места, что позволит торговать бесплатно тем, кто в этом нуждается. На ярмарке будет происходить санитарный контроль и вывоз мусора, а проходы к метро будут свободны, – добавил Трубицын.

Глава коммунального предприятия "Городской магазин" Аман Моламов также сообщил, что городские власти создадут места для легальной торговли овощами и продуктами собственного производства на основе ярмарок по обе стороны улицы Героев Днепра.

"Жители имеют необходимость покупать фермерские продукты. Поэтому мы создадим легальную ярмарку. Торговля на ней будет происходить в чётко отведённых местах и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Ситуация, как в случае со стихийной торговлей, когда во время пандемии торгуют продуктами питания фактически с земли, без использования средств защиты, в случае с легальной торговлей невозможна", – сообщил Моламов.

Напомним, накануне в Киевсовете было инициировано создание комиссии, которая будет бороться с незаконной торговлей в столице. Такое предложение на заседании межфракционного объединения "Успешный Киев" выдвинул его председатель Владислав Трубицын.

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