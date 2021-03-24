Во Львове транспорт будет работать в особом режиме

Город сейчас находится в "красной" зоне карантина

Город сейчас находится в "красной" зоне карантина

Фото из открытых источников

Общественный транспорт Львова, который находится в "красной зоне" по уровню опасности распространения коронавируса, продолжит свою работу, но в условиях усиления карантинных требований.

Соответствующее решение городской комиссии по ТЭБ и ЧС опубликовал на своей Facebook-странице городской председатель Андрей Садовый, передает RegioNews.

Так, согласно решению комиссии, школьники остаются на дистанционном обучении.

Мэр также добавил, что во Львове будет запрещена работа непродовольственных рынков; заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос"; торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений и ночных клубов; все массовые мероприятия.

Разрешено работать аптекам, зоомагазинам, магазинам по продаже бытовой химии и средств гигиены, цветочным и семенным магазинам, магазинам по продаже средств связи, мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов. Салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы и бассейны могут принимать только по предварительной индивидуальной записи.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій Заборонено роботу: - непродовольчих ринків; - закладів харчування, крім... Posted by Андрій Садовий on Wednesday, March 24, 2021

Напомним, во Львове локдаун продлили до 4 апреля.