16:15  24 марта
Мэр Днепра Борис Филатов публично получил прививку от COVID-19
13:29  24 марта
Николай Тищенко возглавит Закарпатскую областную организацию "Слуги Народа" - пресс-служба
08:11  24 марта
Сутки в ООС: боевики осуществили ряд огневых провокаций по всей линии разграничения
UA | RU
UA | RU
24 марта 2021, 17:39 37

Во Львове транспорт будет работать в особом режиме

24 марта 2021, 17:39 37
Читайте також українською мовою
Город сейчас находится в "красной" зоне карантина
Город сейчас находится в "красной" зоне карантина
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Общественный транспорт Львова, который находится в "красной зоне" по уровню опасности распространения коронавируса, продолжит свою работу, но в условиях усиления карантинных требований.

Соответствующее решение городской комиссии по ТЭБ и ЧС опубликовал на своей Facebook-странице городской председатель Андрей Садовый, передает RegioNews.

Так, согласно решению комиссии, школьники остаются на дистанционном обучении.

Мэр также добавил, что во Львове будет запрещена работа непродовольственных рынков; заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос"; торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений и ночных клубов; все массовые мероприятия.

Разрешено работать аптекам, зоомагазинам, магазинам по продаже бытовой химии и средств гигиены, цветочным и семенным магазинам, магазинам по продаже средств связи, мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов. Салоны красоты, фитнес-центры, спортивные залы и бассейны могут принимать только по предварительной индивидуальной записи.

Рішення комісії з надзвичайних ситуацій Заборонено роботу: - непродовольчих ринків; - закладів харчування, крім...

Posted by Андрій Садовий on Wednesday, March 24, 2021

Напомним, во Львове локдаун продлили до 4 апреля.

Украина карантин транспорт Львов Андрей Садовый

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Одесский ветеран-тихоня. Чего добился Гриневецкий за сто дней у власти
Марафон "Вата Шоу" или борщ по-полтавски? В Полтаве наконец избрали секретаря горсовета и заместителей мэра Мамая
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram