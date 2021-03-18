У Хмельницькому міська влада вирішила посилити карантин: що заборонять

17 березня в місті зафіксували антирекорд нових випадків за весь час епідемії

17 березня в місті зафіксували антирекорд нових випадків за весь час епідемії

Фото: із відкритих джерел

У Хмельницькому місцева влада вирішила посилити карантин з понеділка, 22 березня, щоб сповільнити поширення COVID-19.

Про це повідомляє "Незалежний громадський портал” із посиланням на заступника міського голови Романа Примуша, передає RegioNews.

Станом на вечір 18 березня ми ухвалили лайт-режим обмежувальних заходів. Хочемо, враховуючи наближеність канікул у школах, зменшити мобільність хмельничан”, – розповів він.

За словами чиновника, наразі завантаженість "ковідних” лікарень Хмельницького становить 80%. Станом на 17 березня у Хмельницькому зафіксували антирекорд хворих за весь час епідемії, 272 людини.

Із 22 березня в місті будуть діяти такі заборони:

Забороняється проведення масових заходів, у тому числі культурних та спортивних;

Забороняється проведення позашкільної роботи гуртків;

Вчителі та педагоги переводяться на дистанційну форму роботи;

Вищим навчальним закладам рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання.

У роботі громадського транспорту, закладів торговельної сфери і ресторанного бізнесу все залишається без змін.

Якщо ситуація із розповсюдженням COVID-19 надалі загострюватиметься, хмельницька влада готова вводити нові обмежувальні заходи”, - додав Роман Примуш.

Нагадаємо, 5 березня Хмельницька область опинилася у "помаранчевій" зоні, на території регіону почнуть діяти більш суворі обмеження.

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