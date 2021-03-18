У Хмельницькому міська влада вирішила посилити карантин: що заборонять
У Хмельницькому місцева влада вирішила посилити карантин з понеділка, 22 березня, щоб сповільнити поширення COVID-19.
Про це повідомляє "Незалежний громадський портал” із посиланням на заступника міського голови Романа Примуша, передає RegioNews.
Станом на вечір 18 березня ми ухвалили лайт-режим обмежувальних заходів. Хочемо, враховуючи наближеність канікул у школах, зменшити мобільність хмельничан”, – розповів він.
За словами чиновника, наразі завантаженість "ковідних” лікарень Хмельницького становить 80%. Станом на 17 березня у Хмельницькому зафіксували антирекорд хворих за весь час епідемії, 272 людини.
Із 22 березня в місті будуть діяти такі заборони:
- Забороняється проведення масових заходів, у тому числі культурних та спортивних;
- Забороняється проведення позашкільної роботи гуртків;
- Вчителі та педагоги переводяться на дистанційну форму роботи;
- Вищим навчальним закладам рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання.
У роботі громадського транспорту, закладів торговельної сфери і ресторанного бізнесу все залишається без змін.
Якщо ситуація із розповсюдженням COVID-19 надалі загострюватиметься, хмельницька влада готова вводити нові обмежувальні заходи”, - додав Роман Примуш.
Нагадаємо, 5 березня Хмельницька область опинилася у "помаранчевій" зоні, на території регіону почнуть діяти більш суворі обмеження.
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