В Боярке из-за взрыва открыли производство: есть пострадавший
Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва
Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва
В Боярке, что в Киевской области произошел мощный взрыв, по результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от происшествия пострадал один человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.
Кроме того, в результате взрыва был поврежден трансформатор, линии электропередач, 4 машины, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.
Ранее сообщалось, что утром 16 марта в Боярке, что на Киевщине произошел мощный взрыв. Что именно послужило причиной взрыва, пока неизвестно.
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