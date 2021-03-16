В Боярке из-за взрыва открыли производство: есть пострадавший

Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва

Сейчас коммунальщики восстанавливают электроснабжение и ликвидируют последствия взрыва

Фото: Нацполиция

В Боярке, что в Киевской области произошел мощный взрыв, по результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от происшествия пострадал один человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу областного управления полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Кроме того, в результате взрыва был поврежден трансформатор, линии электропередач, 4 машины, окна и заборы 5 ближайших домов. Образовалась воронка.

Ранее сообщалось, что утром 16 марта в Боярке, что на Киевщине произошел мощный взрыв. Что именно послужило причиной взрыва, пока неизвестно.