СБУ расследует диверсионные действия должностных лиц "Донецкоблгаза"

Речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС

Речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС

Фото из открытых источников

Начато досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО «Донецкоблгаз» диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Главное следственное управление СБ Украины начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО "Донецкоблгаз" диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Установлено, что собственниками ПАО "Донецкоблгаз" является иностранные офшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации, - говорится в сообщении.

При этом данное акционерное общество принадлежит к объектам, имеющим важное народнохозяйственное и оборонное значение.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечение их к ответственности.

Как сообщалось, вчера секретарь СНБО Данилов заявил, что "Донецкоблгаз" могут вернуть государству, если обнаружат нарушения. Выяснилось, что владельцами "Донецкоблгаза" являютсядве компании, которые почему-то зарегистрированы в Гонконге.

Ранее на Донетчине открыли 83 уголовных дела из-за отключения котельных: 7 марта "Донецкоблгаз" отключил от газа 58 котельных "Донецктеплокоммунэнерго".