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Донбасс: от начала суток в ООС – 11 нарушений режима "тишины"
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12 марта 2021, 19:19 3

Донбасс: от начала суток в ООС – 11 нарушений режима "тишины"

12 марта 2021, 19:19 3
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Украинские защитники открывали огонь в ответ
Украинские защитники открывали огонь в ответ
Фото из открытых источников
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За текущие сутки, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в пригороде населенных пунктов Катериновка и Южное, оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", вблизи Старогнатовки, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а возле поселков Тарамчук и Пески – еще и из стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Гнутово, захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении было замечено инженерное оборудование позиций войск противника.

На действия российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь в ответ.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

В частности, патруль СММ ОБСЕ 10 марта, находясь на временно-оккупированных территориях Луганской области вблизи населенного пункта Сентяновка, совершал запланированный полет БПЛА СММ малого радиуса действия. В это время наблюдатели зафиксировали 17 выстрелов из стрелкового оружия в направлении БПЛА, который пролетал примерно в 900 м на северо-восток от местоположения патруля Миссии. Команда СММ была вынуждена приземлить БПЛА и покинула район.

Также, находясь возле блокпоста вооруженных формирований Российской Федерации в районе населенного пункта Золотое-5, в пределах участка разведения, наблюдатели в очередной раз зафиксировали 7 контейнеров не определенного происхождения. Требования Миссии по демонтажу контейнеров и дальше не выполняются оккупантами, - сообщают в штабе.

Украинская сторона СЦКК в очередной раз подчеркивает, что вооруженные формирования российско-оккупационных войск продолжают систематически игнорировать подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению режима прекращения огня и всяческими методами препятствуют работе СММ ОБСЕ для сокрытия фактов нарушений.

Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 10 гектаров территории и передали на уничтожение 164 взрывоопасных предмета.

Как сообщалось, за минувшие сутки оккупанты обстреляли из гранатометов позиции сил ООС: ранен военнослужащий. Украинские воины открывали огонь в ответ.

ООС РФ стрельба нарушения ТКГ ОБСЕ оккупанты

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