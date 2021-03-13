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Сутки в ООС: 14 нарушений, погиб украинский военнослужащий
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13 марта 2021, 10:02 4

Сутки в ООС: 14 нарушений, погиб украинский военнослужащий

13 марта 2021, 10:02 4
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Еще один воин получил боевое травмирование
Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Екатериновка оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от населенного пункта Южное вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В результате этого, один украинский воин получил боевое травмирование. Военнослужащего оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - отмечают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Старогнатовки, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов, а возле поселков Тарамчук и Пески – еще и из стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.

Неподалеку от населенного пункта Гнутово, захватчики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного, что на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов. В этом же направлении было замечено инженерное оборудование позиций войск противника.

Вблизи населенного пункта Марьинки, боевики осуществили обстрел позиций украинских защитников.

В результате вражеского снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения не совместимые с жизнью", - добавили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 13 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были совершены в районе населенного пункта Пески, стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди наших защитников нет.

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