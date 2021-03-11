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На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков
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11 марта 2021, 08:11 7

На Донбассе из-за обстрелов погиб военный: Украина заявляет о грубых нарушениях со стороны боевиков

11 марта 2021, 08:11 7
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Фото: из открытых источников
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В течение прошлых суток, 10 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде поселков Южное и Троицкое, оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенных пунктов Ломакиное, Красногоровка и Марьинка захватчики открывали прицельный огонь в направлении позиций Вооруженных Сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия неподалеку населенного пункта Старогнатовка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Воину оперативно была оказана медицинская помощь, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников. Так, 10 марта зафиксировано проведение инженерных работ по оборудованию позиций в районе населенного пункта Калинове.

По состоянию на 7 часов утра, 11 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки боевики в зоне операции Объединенных сил четыре раза нарушали режим прекращения огня.

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