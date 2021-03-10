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10 марта 2021, 16:59 4

Арестович сказал, когда будет представлен мирный план по Донбассу

10 марта 2021, 16:59 4
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План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников
План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников
Фото из открытых источников
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Мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе, разработанный Украиной, Германией и Францией, будет представлено до конца текущего месяца.

Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Сейчас есть план совместных действий так называемый, который обсуждается в рамках ТКГ. Франция и Германия инициативно разработали собственный план, он называется "кластеры", который предусматривает их инициативы по урегулированию конфликта. Они обсуждаются во время встреч политических советников", - пояснил он.

При этом Арестович не стал раскрывать подробности плана.

"План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников. Подробности не разглашаются, это договоренность о конфиденциальности, только после принятия соответствующих соглашений, их озвучат", - сказал консультант.

Россия, по его словам, "на самом деле прекрасно знает, что происходит".

Ранее спикер ТКГ Арестович признал, что перемирия на Донбассе нет.

Донбасс Украина война ТКГ алексей арестович

 
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