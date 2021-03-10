Арестович сказал, когда будет представлен мирный план по Донбассу
Мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе, разработанный Украиной, Германией и Францией, будет представлено до конца текущего месяца.
Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.
"Сейчас есть план совместных действий так называемый, который обсуждается в рамках ТКГ. Франция и Германия инициативно разработали собственный план, он называется "кластеры", который предусматривает их инициативы по урегулированию конфликта. Они обсуждаются во время встреч политических советников", - пояснил он.
При этом Арестович не стал раскрывать подробности плана.
"План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников. Подробности не разглашаются, это договоренность о конфиденциальности, только после принятия соответствующих соглашений, их озвучат", - сказал консультант.
Россия, по его словам, "на самом деле прекрасно знает, что происходит".
Ранее спикер ТКГ Арестович признал, что перемирия на Донбассе нет.