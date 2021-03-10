Арестович сказал, когда будет представлен мирный план по Донбассу

План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников

План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников

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Мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе, разработанный Украиной, Германией и Францией, будет представлено до конца текущего месяца.

Об этом заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Сейчас есть план совместных действий так называемый, который обсуждается в рамках ТКГ. Франция и Германия инициативно разработали собственный план, он называется "кластеры", который предусматривает их инициативы по урегулированию конфликта. Они обсуждаются во время встреч политических советников", - пояснил он.

При этом Арестович не стал раскрывать подробности плана.

"План должен быть презентован до конца марта, во время очередной встречи политических советников. Подробности не разглашаются, это договоренность о конфиденциальности, только после принятия соответствующих соглашений, их озвучат", - сказал консультант.

Россия, по его словам, "на самом деле прекрасно знает, что происходит".

Ранее спикер ТКГ Арестович признал, что перемирия на Донбассе нет.