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11 марта 2021, 11:59 365

Украина получила еще одну индийскую вакцину, но не от коронавируса

11 марта 2021, 11:59 365
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Речь идет о вакцине для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ)
Речь идет о вакцине для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ)
Рixabay
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Министерство здравоохранения сообщает, что 9 марта по заказу министерства Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину вакцины для защиты детей от туберкулеза (БЦЖ). Они были закуплены за средства государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет RegioNews.

"450 тысяч доз вакцины уже в Украине... Безопасная и эффективная вакцина произведена Serum Institute of India, преквалифицирована ВОЗ. Это первая партия БЦЖ, поступившая в страну в этом году. Позже Украина получит еще 640 тысяч доз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЮНИСЕФ закупил вакцины на средства из остатков бюджета 2018 года.

В Минздраве обращают внимание, что прививки можно сделать бесплатно в государственных медицинских учреждениях или частных, которые заключили соглашение с Национальной службой здоровья.

Напомним, в столице началась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
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