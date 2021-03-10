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Война на Донбассе: оккупанты четыре раза сорвали режим "тишины"
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10 марта 2021, 18:14 4

Война на Донбассе: оккупанты четыре раза сорвали режим "тишины"

10 марта 2021, 18:14 4
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Потерь среди наших воинов нет
Потерь среди наших воинов нет
Фото из открытых источников
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В среду, 10 марта, боевики в зоне операции Объединенных сил четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции О'єднаних сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы в пригороде поселков Пивденне и Троицкое. Оккупанты открывали провокационный огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Также недалеко от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, боевики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

"Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не подвергались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, March 10, 2021

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики 18 раз стреляли из запрещенного вооружения.

ООС Украина война боевики Операция

 
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