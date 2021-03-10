Война на Донбассе: оккупанты четыре раза сорвали режим "тишины"
В среду, 10 марта, боевики в зоне операции Объединенных сил четыре раза нарушали режим прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции О'єднаних сил в Facebook.
В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы в пригороде поселков Пивденне и Троицкое. Оккупанты открывали провокационный огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Также недалеко от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, боевики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.
Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск.
"Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не подвергались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводки по ситуации в районе...Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, March 10, 2021
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики 18 раз стреляли из запрещенного вооружения.