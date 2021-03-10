Война на Донбассе: оккупанты четыре раза сорвали режим "тишины"

Потерь среди наших воинов нет

Потерь среди наших воинов нет

Фото из открытых источников

В среду, 10 марта, боевики в зоне операции Объединенных сил четыре раза нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции О'єднаних сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы в пригороде поселков Пивденне и Троицкое. Оккупанты открывали провокационный огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Также недалеко от Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, боевики обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

"Украинские защитники на провокационные действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не подвергались, огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов нет", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики 18 раз стреляли из запрещенного вооружения.