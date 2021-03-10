Боевики продолжают эскалацию конфликта на Донбассе: за сутки зафиксировано более 20 обстрелов

Боевых потерь среди наших военных нет

Боевых потерь среди наших военных нет

Фото: из открытых источников

В течение прошлых суток, 9 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе населенных пунктов Красногоровка, Пески, Новозвановка, Золотое-4 и Опытное войска оккупанта обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм и 82 мм калибров, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки, поселков Лебединский и Южное, противник осуществил прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от поселка Троицкое, населенных пунктов Пищевик и Железное российские захватчики открывали огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А также было замечено обустройство противником инженерных позиций в направлении поселка Троицкое.

На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ.

Все нарушения со стороны российско-оккупационных войск свидетельствуют о нежелании Российской Федерации и ее наемников выполнять достигнутые договоренности и дальнейшую эскалацию обстановки в районе проведения операции Объединенных сил", - добавляют в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 10 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня.

Напомним, сутками ранее со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 18 случаев нарушения режима прекращения огня.