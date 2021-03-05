В КИУ заявили, что Рада проигнорировала 90% правительственных законопроектов

С 30 правительственных проектов, которые стали законами, 14 проектов – это так называемые ратификационные документы

С 30 правительственных проектов, которые стали законами, 14 проектов – это так называемые ратификационные документы

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Комитет избирателей Украины проанализировал общее количество законопроектов, поданных в течение года работы Кабинетом министров на рассмотрение ВР и установил, что 90% инициатив парламент проигнорировал.

Как передает RegioNews по ссылке на сайт КИУ, информация базируется на официальных данных веб-портала ВР.

"По данным КИУ, народные депутаты фактически проигнорировали почти 90% правительственных инициатив. Всего за период 4 марта 2020 г. – 3 марта 2021г. на рассмотрение ВР был подан 231 проект закона авторства Кабинета министров. Из них стали действующими законами только 30 документов или 12%. Еще 4 законы направлены на подпись президенту, однако их еще не подписан, а 16 законопроектов принят в первом чтении. Остальные проектов только находятся на рассмотрении парламента и до сих пор не были поддержаны депутатами", - говорится в сообщении.

Как отметили в Комитете избирателей, с 30 правительственных проектов, которые стали законами, 14 проектов – это так называемые ратификационные документы, которые, как правило, не вызывают политических споров и в целом поддерживаются различными фракциями и группами ВР.

"Для сравнения: показатели поддержки правительственных законопроєктів у правительства Гончарука были вдвое выше, чем у правительства Шмыгаля. Так, за время работы правительства Гончарука (29 августа 2019 г. - 4 марта 2020 г.) в ВР было подано 138 проект законов, из которых принято 32 закона или 23%. Также за первый год работы правительства Гройсмана Верховная Рада приняла 30% правительственных инициатив, что больше, чем у правительства Шмыгаля", - добавили в КИУ.

Правительственные законопроекты в среднем поддерживали лишь 209 депутатов "Слуги народа" (85% от состава фракции), что было недостаточно для самостоятельного принятия решений.

"Только 12% принятых законов - это не просто мало, это катастрофически низкие показатели работы правительства. Центральным органам власти нужно вернуться к практике совместных планов законодательной работы с понятной логикой законодательных шагов и четкими сроками исполнения. Однако похоже, что этой проблемы не понимает ни монобольшинство, ни Кабинет министров и Офис президента. При этом без осознания проблемы любое правительство и любой премьер-министр будут обречены на неэффективность", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Напомним, ранее в КИУ заявили, что более 20 парламентариев пропустили 90% голосований Рады в феврале.