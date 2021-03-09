10:56  09 марта
Степанов заявляет о начале третьей волны коронавируса в Украине
09:16  09 марта
ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии, больницы отказывали в оказании помощи
08:11  09 марта
Боевики игнорируют режим "тишины": за сутки зафиксировано 9 обстрелов
UA | RU
UA | RU
09 марта 2021, 11:49 94

На Донбассе в течение выходных зафиксировали более сотни нарушений "режима тишины"

09 марта 2021, 11:49 94
Читайте також українською мовою
В частности, в Донецкой области СММ задокументировала 106 нарушений, в Луганской области - 12
В частности, в Донецкой области СММ задокументировала 106 нарушений, в Луганской области - 12
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Донбассе за период с вечера 5 по вечер 7 марта зафиксировано 118 нарушений режима прекращения огня. В частности, в Донецкой области СММ задокументировала 106 нарушений, в Луганской области - 12.

Об этом говорится в ежедневном отчете, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине, пишет RegioNews.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 106 нарушений режима прекращения огня, в том числе 25 взрывов (14 неопределенного происхождения и 11 разрывов боеприпасов из вооружения неустановленного типа). Большинство таких нарушений произошли в районах к северу от н. п. Широкино.

В Луганской области Миссия зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня (включая 11 взрывов неопределенного происхождения). Большинство таких нарушений произошло в районах к востоку и западу от участка разведения в районе н. п. Золотое.

В ОБСЕ добавили, что после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня начиная с 00:01 27 июля и до конца отчетного периода, СММ зафиксировала не менее 11 453 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 3927 взрывов).

Напомним, ранее у Зеленского обвинили Россию в блокировании мирных переговоров по Донбассу.

Донбасс Украина обстрел ОБСЕ обстрелы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram