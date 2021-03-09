Степанов собирает на совещание глав ОГА из-за низких темпов вакцинации

По состоянию на 9 марта в Украине вакцинировали 19 118 человек

По состоянию на 9 марта в Украине вакцинировали 19 118 человек

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения крайне недовольно темпами проведения вакцинации в Украине, и поэтому инициировало проведение селекторного совещания с участием глав ОГА и представителей Офиса Президента.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Степанов отметил, что его не устраивает количество проведенных вакцинаций по состоянию на 9 марта, и они говорят об отставании от графика вакцинации.

На конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек и дальше увеличивать это количество. Как видите, мы вышли на немного больше три тысячи. Сегодня проведем соответствующий селектор, в котором примут участие главы ОГА, руководство Офиса Президента, директора департаментов здравоохранения, которые являются координаторами на местах по вопросу вакцинации", - сказал Степанов.

Он добавил, что главной темой совещаний станет отработка программы вакцинации и увеличение количества прививок в Украине.

Напомним, ранее Степанов заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине.

Также сообщалось, что Сумщина стала антилидером по количеству проводимых прививок от COVID-19.