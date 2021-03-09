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09 марта 2021, 12:22 299

Степанов собирает на совещание глав ОГА из-за низких темпов вакцинации

09 марта 2021, 12:22 299
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По состоянию на 9 марта в Украине вакцинировали 19 118 человек
По состоянию на 9 марта в Украине вакцинировали 19 118 человек
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения крайне недовольно темпами проведения вакцинации в Украине, и поэтому инициировало проведение селекторного совещания с участием глав ОГА и представителей Офиса Президента.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Степанов отметил, что его не устраивает количество проведенных вакцинаций по состоянию на 9 марта, и они говорят об отставании от графика вакцинации.

На конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тысяч человек и дальше увеличивать это количество. Как видите, мы вышли на немного больше три тысячи. Сегодня проведем соответствующий селектор, в котором примут участие главы ОГА, руководство Офиса Президента, директора департаментов здравоохранения, которые являются координаторами на местах по вопросу вакцинации", - сказал Степанов.

Он добавил, что главной темой совещаний станет отработка программы вакцинации и увеличение количества прививок в Украине.

Напомним, ранее Степанов заявил о начале третьей волны коронавируса в Украине.

Также сообщалось, что Сумщина стала антилидером по количеству проводимых прививок от COVID-19.

коронавирус ОГА регионы Максим Степанов Совещание вакцинация

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