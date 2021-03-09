Степанов збирає на нараду голів ОДА через низькі темпи вакцинації

Станом на ранок 9 березня в Україні вакцинували 19 118 людей

Станом на ранок 9 березня в Україні вакцинували 19 118 людей

Фото: із відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я вкрай не задоволене темпами проведення вакцинації в Україні, і тому ініціювало проведення селекторної наради за участі голів облдержадміністрацій та представників Офісу Президента.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

Степанов зазначив, що його не влаштовує кількість проведених щеплень станом на 9 березня, і вони говорять про відставання від графіку вакцинації.

На кінець минулого тижня ми мали вийти на 10 тисяч осіб і далі збільшувати цю кількість. Як бачите, ми вийшли на трішки більше за три тисячі. Сьогодні проведемо відповідний селектор, в якому візьмуть участь голови ОДА, керівництво Офісу Президента, директори департаментів охорони здоров’я, які є координаторами на місцях щодо питання вакцинації”, - сказав Степанов.

Він додав, що головною темою нарад стане відпрацювання програми вакцинації й збільшення кількості щеплень в Україні.

Нагадаємо, раніше Степанов заявив про початок третьої хвилі коронавірусу в Україні.

Також повідомлялося, що Сумщина стала антилідером по кількості проведених щеплень від COVID-19.