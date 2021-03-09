Сумщина стала антилидером по количеству проводимых прививок от COVID-19
В области сделали лишь 350 прививок
В области сделали лишь 350 прививок
В течение 8 марта в Украине от коронавируса вакциной AstraZeneca производства Serum Institute India получили прививки 1 171 человек.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.
За прошедшие сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области - 294. Также область лидирует по общему количеству прививок, за весь период кампании сделали 2474 прививок. Наименее вакцинированной на сегодня является Сумская область - 350 прививок.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 10 прививок;
- Волынская область – 30 прививок;
- Днепропетровская область – 40 прививок;
- Донецкая область – 294 прививок;
- Закарпатская область – 30 прививок;
- Запорожская область – 10 прививок;
- Ивано-Франковска область – 187 прививок;
- Киевская область – 120 прививок;
- Луганская область – 110 прививок;
- Львовская область – 30 прививок;
- Полтавская область – 70 прививок;
- Тернопольская область – 60 прививок;
- Харьковская область – 40 прививок;
- Херсонская область – 20 прививок;
- Хмельницкая область – 20 прививок;
- Черновицкая область – 50 прививок;
- Черниговская область – 50 прививок.
Напомним, в Украине за 8 марта с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных.
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