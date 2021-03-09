Сумщина стала антилидером по количеству проводимых прививок от COVID-19

В области сделали лишь 350 прививок

В области сделали лишь 350 прививок

Фото: из открытых источников

В течение 8 марта в Украине от коронавируса вакциной AstraZeneca производства Serum Institute India получили прививки 1 171 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

За прошедшие сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области - 294. Также область лидирует по общему количеству прививок, за весь период кампании сделали 2474 прививок. Наименее вакцинированной на сегодня является Сумская область - 350 прививок.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 10 прививок;

Волынская область – 30 прививок;

Днепропетровская область – 40 прививок;

Донецкая область – 294 прививок;

Закарпатская область – 30 прививок;

Запорожская область – 10 прививок;

Ивано-Франковска область – 187 прививок;

Киевская область – 120 прививок;

Луганская область – 110 прививок;

Львовская область – 30 прививок;

Полтавская область – 70 прививок;

Тернопольская область – 60 прививок;

Харьковская область – 40 прививок;

Херсонская область – 20 прививок;

Хмельницкая область – 20 прививок;

Черновицкая область – 50 прививок;

Черниговская область – 50 прививок.

Напомним, в Украине за 8 марта с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных.