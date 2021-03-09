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09 марта 2021, 10:54 11

Сумщина стала антилидером по количеству проводимых прививок от COVID-19

09 марта 2021, 10:54 11
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В области сделали лишь 350 прививок
В области сделали лишь 350 прививок
Фото: из открытых источников
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В течение 8 марта в Украине от коронавируса вакциной AstraZeneca производства Serum Institute India получили прививки 1 171 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

За прошедшие сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области - 294. Также область лидирует по общему количеству прививок, за весь период кампании сделали 2474 прививок. Наименее вакцинированной на сегодня является Сумская область - 350 прививок.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область – 10 прививок;
  • Волынская область – 30 прививок;
  • Днепропетровская область – 40 прививок;
  • Донецкая область – 294 прививок;
  • Закарпатская область – 30 прививок;
  • Запорожская область – 10 прививок;
  • Ивано-Франковска область – 187 прививок;
  • Киевская область – 120 прививок;
  • Луганская область – 110 прививок;
  • Львовская область – 30 прививок;
  • Полтавская область – 70 прививок;
  • Тернопольская область – 60 прививок;
  • Харьковская область – 40 прививок;
  • Херсонская область – 20 прививок;
  • Хмельницкая область – 20 прививок;
  • Черновицкая область – 50 прививок;
  • Черниговская область – 50 прививок.

Напомним, в Украине за 8 марта с диагнозом COVID-19 госпитализировали 1 837 человек, умерли 76 больных.

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