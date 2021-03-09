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09 марта 2021, 11:42 160

В Украине начнет работу центр противодействия дезинформации, - Зеленский

09 марта 2021, 11:42 160
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Фото: из открытых источников
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В Украине скоро начнет свою работу центр противодействия дезинформации, который станет международным хабом противодействия пропаганде во всем мире.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Культура, медиа, туризм" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

В Организации Объединенных Наций я выступил с инициативой создать в Украине Центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу. И в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире", - заявил президент.

Глава государства добавил, что Украина находится на передовой борьбы с пропагандой. Он напомнил о фейках государства-агрессора о "распятом мальчике", "нас там нет" и "поезда фашистов-карателей".

Зеленский отметил важность информационной гигиены и борьбы с фейками и враждебной пропагандой.

Но понимаем, что никакой центр не справится один против многомиллиардных бюджетов, в частности Кремля, поэтому нужно научиться различать правду от фейков", - сказал президент.

Он также добавил, что в школах должны появиться уроки медиаграмотности, а старшее поколение должно научиться правил информационной гигиены.

Напомним, ранее Зеленский назвал главные "болезни" системы правосудия в Украине.

Владимир Зеленский заявление президент форум дезинформация

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