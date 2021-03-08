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08 марта 2021, 18:55 684

Активисты под домом Зеленского жгли файеры и анонсировали новые протесты

08 марта 2021, 18:55 684
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Никакой реакции со стороны президента не было, и к митингующим никто не вышел
Никакой реакции со стороны президента не было, и к митингующим никто не вышел
Фото: censor.net
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Сегодня, 8 марта под государственной резиденцией президента Украины Владимира Зеленского состоялась акция протеста "Молчание держит за решеткой" в поддержку активиста Сергея Стерненко и фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко.

Об этом стало известно из трансляции акции, передает RegioNews.

Организаторы заявили, что Сергея Стерненко несправедливо бросили за решетку, но за все это время президент Владимир Зеленский не сказал ничего.

И хотя Зеленский и его окружение сами признают, что наша судебная система доказала свою непригодность, они не делают ничего, чтобы эта репрессивная машина прекратила отмазывать преступников и отправлять невиновных людей в тюрьму", - заявили организаторы акции в Facebook.

В митинге приняли участие около 200 активистов, они развернули баннеры под резиденцией главы государства, скандировали "Стерненку волю, Рифмастеру волю", включали громкую музыку, а также в течение всего митинга жгли дымовые шашки и файеры.

Также они обклеили ворота и забор надписями: "Венедиктову - в отставку", "Волю Стерненко" и "FreeRiffmaster".

Автомобилисты, проезжавшие мимо с дачей, сигналили участникам митинга. Обошлось без столкновений и других конфликтных ситуаций. Никакой реакции со стороны президента не было, и к митингующим никто не вышел.

Они призвали завтра, 9 марта собраться возле гостиницы "Президент" в Киеве, где состоится съезд судей со всей страны.

Организаторы акции заявили, что будут пикетировать съезд с требованием изменить правила отбора членов Высшего совета правосудия, куда должны войти "порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решеткой и отпускать убийц и коррупционеров".

Напомним, ранее сообщалось, что к даче Зеленского в Конча-Заспе свозят Нацгвардию и силовиков.

8 марта под резиденцией Зеленского началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко.

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