США вводят санкции против олигарха Коломойского

Его обвиняют в крупной коррупции

Его обвиняют в крупной коррупции

Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского. Вместе с бизнесменом под санкции также попали его жена, дочь и сын, всем им запрещен въезд в США.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Я объявляю о публичном присвоении статуса олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкен.

Основанием для наложения санкций госсекретарь США Блинкен назвал деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 годах. Отмечается, что олигарх якобы был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру общества в демократические институты правительства и общественные процессы.

Такое решение основано на действиях, совершенных Коломойским во время его пребывания на (политической - ред.) должности, я также хочу выразить обеспокоенность его усилиями по подрыву демократических процессов Украины", - отметил госсек.

Блинкен добавил, что действия Коломойского представляют серьезную угрозу для будущего Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз отменил санкции против бывших топ-чиновников Украины - бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника, однако продлил санкции против четвертого президента страны Виктора Януковича и еще семерых высокопоставленных чиновников.