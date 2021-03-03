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03 марта 2021, 13:22 20

В Евросоюзе сняли санкции против Арбузова и Табачника - СМИ

03 марта 2021, 13:22 20
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Санкции в отношении Януковича и его окружения продлили
Санкции в отношении Януковича и его окружения продлили
Фото: из открытых источников
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Европейский союз отменил санкции против бывших топ-чиновников Украины - бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова и бывшего министра образования Дмитрия Табачника, однако продлил санкции против четвертого президента страны Виктора Януковича и еще семерых высокопоставленных чиновников.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Послы ЕС согласились продлить санкции против 177 человек и 48 субъектов на шесть месяцев, обвиняемых в подрыве территориальной целостности Украины. Отдельным решением продлили санкции в отношении Януковича и еще 7 человек. Арбузов и Табачник исключены из списка", - написал он.

Отмечается, что санкции против Януковича и его окружения продлили до 15 сентября 2021 года.

Напомним, в марте прошлого года Евросоюз снял санкции с двух соратников Януковича.

санкции Украина чиновники ЕС Виктор Янукович

 
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