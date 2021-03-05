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05 марта 2021, 09:46 10

"Принципиальная позиция": Степанов обещает врачам минимальные зарплаты от 23 тысяч гривен

05 марта 2021, 09:46 10
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Зарплата младшего медицинского персонала должна стартовать с 12 тысяч, считает министр
Зарплата младшего медицинского персонала должна стартовать с 12 тысяч, считает министр
Фото: Facebook
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о своей "принципиальной позиции" - минимальная зарплата врачей в Украине должна начинаться от 23 тысяч гривен в месяц.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.

По словам министра, медики являются настоящими героями и он добьется повышения зарплат для них.

Медики – настоящие герои, поэтому повышение им зарплат – моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не меньше 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала – 17 тысяч гривен, младшего - 12 тысяч гривен. И мы добьемся этого", - отметил Степанов.

Он добавил, что год назад мощности украинских лабораторных центров едва достигали 200 тестирований на сутки, то сегодня – 80 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской областной клинической больнице, которая принимает больных коронавирусом, не хватает средств на выплату 300% надбавки к зарплате медикам.

Максим Степанов Минздрав медики зарплаты деньги бюджет

 
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