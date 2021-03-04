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04 марта 2021, 19:56 3

Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек

04 марта 2021, 19:56 3
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Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский подписал закон №1217-9, предусматривающий отмену в Украине бумажных трудовых книжек.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

В Офисе президента напомнили, что этот закон вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме.

Также он предусматривает использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и тому подобное.

Также на законодательном уровне регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", - говорится в сообщении.

Принятие закона состоялось в рамках реформы системы учета трудовой деятельности работников, которая предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.

На это отводится пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны перенести информацию с бумажных трудовых книжек. В это время будут параллельно действовать бумажные и электронные трудовые книжки.

Напомним, 5 февраля в Украине ввели электронные трудовые книжки, для включения сведений из бумажных документов в Госреестр установлен 5-летний переходный период.

Владимир Зеленский Трудовая книжка закон президент кодекс

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