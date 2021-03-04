Зеленский подписал закон об отмене бумажных трудовых книжек

Закон, которым вводится электронный учет трудовой деятельности, депутаты поддержали 5 февраля

Закон, которым вводится электронный учет трудовой деятельности, депутаты поддержали 5 февраля

Фото: Офис президента

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

В Офисе президента напомнили, что этот закон вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме.

Также он предусматривает использование этих сведений для подтверждения имеющегося стажа работы для заключения трудового договора, назначения пенсий и тому подобное.

Также на законодательном уровне регулируется вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", - говорится в сообщении.

Принятие закона состоялось в рамках реформы системы учета трудовой деятельности работников, которая предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.

На это отводится пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны перенести информацию с бумажных трудовых книжек. В это время будут параллельно действовать бумажные и электронные трудовые книжки.

Напомним, 5 февраля в Украине ввели электронные трудовые книжки, для включения сведений из бумажных документов в Госреестр установлен 5-летний переходный период.