09:13  04 марта
В Украине стремительно возросло количество новых заражений COVID-19
10:06  04 марта
Дело Стерненко: полиция опровергла информацию о давлении на фигуранта дела
08:11  04 марта
Обострение на Донбассе: во время обстрелов ранено украинского защитника
UA | RU
UA | RU
04 марта 2021, 10:41 260

Глава МИД Словакии извинился за шутку премьера об "обещанном Закарпатье"

04 марта 2021, 10:41 260
Читайте також українською мовою
Корчок уже пообщался с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой
Корчок уже пообщался с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за неудачную шутку словацкого премьера Игоря Матовича относительно обещания отдать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом Иван Корчок написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - сообщил Корчок.

Напомним, между Украиной и Словакией вспыхнул дипломатический скандал. Словацкий премьер Игорь Матович "пошутил", что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "V Спутник". Украина же теперь ждет официальное извинение за эту "шутку".

МИД вакцинация РФ Закарпатье министр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мартовские довыборы в прикарпатском округе №87: что интересного предлагают и декларируют кандидаты
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua