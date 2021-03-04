Глава МИД Словакии извинился за шутку премьера об "обещанном Закарпатье"
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за неудачную шутку словацкого премьера Игоря Матовича относительно обещания отдать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "Спутник V".
Об этом Иван Корчок написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - сообщил Корчок.
Напомним, между Украиной и Словакией вспыхнул дипломатический скандал. Словацкий премьер Игорь Матович "пошутил", что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "V Спутник". Украина же теперь ждет официальное извинение за эту "шутку".