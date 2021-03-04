Глава МИД Словакии извинился за шутку премьера об "обещанном Закарпатье"

Корчок уже пообщался с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой

Корчок уже пообщался с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Украиной за неудачную шутку словацкого премьера Игоря Матовича относительно обещания отдать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом Иван Корчок написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - сообщил Корчок.

Напомним, между Украиной и Словакией вспыхнул дипломатический скандал. Словацкий премьер Игорь Матович "пошутил", что пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса "V Спутник". Украина же теперь ждет официальное извинение за эту "шутку".