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02 марта 2021, 18:00 1

ВАКС отменил закрытие дела Насалика

02 марта 2021, 18:00 1
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Его направили на новое рассмотрение
Его направили на новое рассмотрение
Фото из открытых источников
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила закрытие дела Игоря Насалика - бывшего министра энергетики и угольной промышленности. Его подозревают в недостоверном декларировании.

Об этом говорится в сообщении Апелляционной палаты ВАКС в Facebook, пишет RegioNews.

Сообщается, что палата отменила постановление о закрытии уголовного производства. Сегодня были рассмотрены жалобы на решение ВАКС от 24 ноября 2020 года.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционные жалобы защитников, отменила обжалуемое решение и назначила новое рассмотрение в Высшем антикоррупционном суде уголовного производства в отношении обвиняемого", - говорится в сообщении.

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Posted by Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду on Tuesday, March 2, 2021

Напомним, 30 ноября 2020 года экс-министр энергетики Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации.

Известно, что в 2019 году НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику из-за невнесения в декларацию $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014 году.

24 ноября ВАКС отказал Насалику в продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании на основании решения КСУ от 27 октября.

Ранее Насалик заявил, что требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации.

Украина криминал ВАКС криминальное дело Игорь Насалик

 
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