ВАКС скасував закриття справи Насалика

Її направили на новий розгляд

Її направили на новий розгляд

Фото з відкритих джерел

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала закриття справи Ігоря Насалика - колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості. Його підозрюють в недостовірному декларуванні.

Про це йдеться в повідомленні Апеляційної палати ВАКС Facebook, пише RegioNews.

Повідомляється, що палата скасувала постанову про закриття кримінального провадження. Сьогодні були розглянуті скарги на рішення ВАКС від 24 листопада 2020 року.

"За результатами судового розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги захисників, скасувала рішення, що оскаржується, і призначила новий розгляд у Вищому антикорупційному суді кримінального провадження щодо обвинуваченого", - йдеться в повідомленні.

Апеляційна палата скасувала ухвалу про закриття кримінального провадження щодо ексміністра енергетики і вугільної... Posted by Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду on Tuesday, March 2, 2021

Нагадаємо, 30 листопада 2020 року екс-міністр енергетики Насалик оскаржив закриття своєї справи про декларації.

Відомо, що в 2019 році НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення в декларацію $1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи в 2014 році.

24 листопада ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.

Раніше Насалик заявив, що вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації.